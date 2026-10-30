NRx Pharma en hausse après l'autorisation par la FDA d'une injection de kétamine sans conservateur

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30 octobre - ** L'action de la société biopharmaceutique NRx Pharmaceuticals NRXP.O progresse de 13,2% à 3,01 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que la FDA américaine a approuvé son injection de kétamine sans conservateur avant la date butoir de décision fixée par l'agence au 10 novembre

** La kétamine est principalement utilisée pour l’anesthésie et le contrôle de la douleur; NRx précise que sa formulation ne contient pas de chlorure de benzéthonium, un conservateur présent dans les produits à base de kétamine actuellement commercialisés

** La société indique que les injections de kétamine sont en pénurie depuis 2018 et figurent toujours sur la liste des pénuries de médicaments établie par la FDA

** NRx affirme disposer d’un approvisionnement commercial prêt à l’emploi et être désormais en mesure d’approvisionner les hôpitaux et cliniques américains

** La société affirme que cette autorisation démontre que des médicaments injectables stériles peuvent être fabriqués aux États-Unis à l’aide de technologies modernes

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 2% depuis le début de l’année