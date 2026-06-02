NRx Pharma chute sur ses projets d'offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Les actions de NRx Pharmaceuticals NRXP.O ont chuté de 22 % en séance prolongée, à 3,60 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société biopharmaceutique spécialisée dans les traitements de la dépression, de la douleur chronique et du syndrome de stress post-traumatique annonce une offre publique de vente d'actions link; le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement et pour soutenir sa croissance

** BTIG est le chef de file de l'opération, aux côtés de Lucid Capital Markets

** Basée dans le Delaware, NRXP compte environ 36,2 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 170 millions de dollars

** L'action, qui a clôturé stable à 4,62 $ mardi, affiche une hausse d'environ 70 % depuis le début de l'année

** Les 5 analystes couvrant le titre recommandent "d'acheter fortement" ou "d'acheter"; objectif de cours médian de 45 $, selon les données de LSEG