NRJ Group voit son activité grésiller sur fond de morosité publicitaire

NRJ Group a enregistré une nouvelle baisse de son activité au troisième trimestre 2026, dans un environnement publicitaire toujours difficile. Le recul des revenus du pôle Médias a toutefois été partiellement compensé par la croissance de l'activité Diffusion, soutenue par le développement de la radio numérique DAB .

Le groupe audiovisuel a réalisé un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 73,5 millions d'euros au troisième trimestre, en repli de 4,7 % sur un an. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les revenus atteignent 222,9 millions d'euros, soit une baisse de 3,9 % par rapport à la même période de 2025.

Le pôle Médias, principale activité du groupe, a vu son chiffre d'affaires diminuer de 7,8 % au troisième trimestre, à 52 millions d'euros. Cette contre-performance reflète notamment la faiblesse persistante du marché publicitaire français, marqué par une réduction des investissements des annonceurs, particulièrement dans la distribution et l'automobile. Sur neuf mois, les revenus de cette division reculent de 6,2 %, à 158,8 millions d'euros.

À l'inverse, le pôle Diffusion poursuit sa progression, avec un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 3,9 %, à 21,5 millions d'euros. Sur les 9 premiers mois, sa croissance atteint 2,4 %, portée par le déploiement du DAB et la bonne tenue de la diffusion FM. Le groupe continue de gagner des parts de marché dans la radio numérique et exploite désormais 974 sites de diffusion, contre 936 fin 2025.

Pour la fin de l'exercice, le groupe maintient ses perspectives, tout en soulignant le manque de visibilité sur le marché publicitaire, dont la tendance défavorable s'est prolongée en octobre.

Le chiffre d'affaires annuel 2026 sera publié le 4 février 2027, après la clôture des marchés.