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NRJ Group sur de bonnes ondes
information fournie par AOF 06/05/2026 à 15:48

(Zonebourse.com) - Le groupe audiovisuel s'adjuge 1,15% vers 15h30 au lendemain de son point d'activité trimestriel.

NRJ Group a publié un chiffre d'affaires consolidé de 71,9 MEUR au premier trimestre 2026, en léger repli de 1,5%. Le pôle Médias accuse une baisse de 2,1%, limitée notamment par la solidité des audiences radio. Les stations du groupe conservent ainsi leur statut de première offre commerciale en France sur la cible des 25-49 ans, avec une part d'audience de 18,8%.

Le pôle Diffusion continue pour sa part d'afficher une dynamique favorable. Hors impact des décisions de l'Arcom, son chiffre d'affaires progresse de 3,3%, ce qui permet de compenser partiellement le recul observé dans les autres activités.

Dans un environnement toujours marqué par une faible visibilité sur le marché publicitaire et par des incertitudes économiques et géopolitiques persistantes, le groupe a néanmoins confirmé ses objectifs pour l'exercice 2026. En Suède, NRJ prépare également l'après-licence FM nationale, dont l'exploitation prendra fin le 1er août 2026. Le groupe a déposé plusieurs candidatures dans le cadre de l'attribution de fréquences régionales, avec des décisions attendues d'ici la fin du mois de mai.

Cette publication est jugée solide par Portzamparc, qui estime qu'elle confirme la résilience du groupe dans ses activités Médias comme Diffusion. Le bureau d'études ajuste légèrement son scénario afin d'intégrer l'impact en année pleine du changement de commercialisation de NRJ Hits, tout en soulignant que le titre demeure proche de ses niveaux records de sous-valorisation, avec une trésorerie nette représentant près de 80% de la capitalisation boursière.

Dans ce contexte, Portzamparc confirme son opinion acheter et relève légèrement son objectif de cours de 9,9 EUR à 10,1 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/05/2026 à 15:48:00.

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