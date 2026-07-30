NRJ Group pénalisé par un marché publicitaire difficile au premier semestre

Le groupe audiovisuel a dégagé un chiffre d'affaires consolidé de 149,4 millions d'euros au premier semestre 2026, en recul dans un marché publicitaire difficile.

Le résultat opérationnel courant est ressorti à 3,2 millions d'euros, contre 8,9 millions un an plus tôt, pénalisé par la baisse des revenus du pôle Médias et par d'importants investissements consacrés à la promotion des marques du groupe.

En revanche, le résultat net part du groupe progresse à 6,3 millions, contre 4,5 millions un an auparavant.

Le pôle Médias a vu son chiffre d'affaires reculer de 5,4%, tandis que le pôle Diffusion a poursuivi sa progression, avec une hausse de 1,7% de son chiffre d'affaires et de 13% de son résultat opérationnel courant.

Au cours du semestre, NRJ Group a engagé plusieurs évolutions destinées à préparer la rentrée 2026, avec notamment une refonte des grilles de programmes, le développement de nouveaux contenus audio et vidéo et un renforcement des synergies entre la radio et le digital.

Le groupe affiche par ailleurs une situation financière solide, avec un excédent net de trésorerie de 373,2 millions d'euros au 30 juin.

Pour la suite de l'exercice, NRJ Group indique que ses perspectives demeurent inchangées, tout en soulignant que la visibilité sur le marché publicitaire reste limitée. Les nouvelles offres radio et digitales déployées à partir de septembre doivent contribuer à renforcer les audiences et soutenir progressivement la monétisation. En Suède, le passage à un réseau de licences régionales devrait avoir un impact limité sur l'activité.