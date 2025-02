NRJ Group: légère croissance du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - NRJ Group annonce un chiffre d'affaires hors échanges en croissance de 1,1% à 396,1 millions d'euros pour l'exercice 2024, avec une stabilisation (+0,3%) sur le seul quatrième trimestre 'malgré une base de comparaison très élevée'.



Après un troisième trimestre impacté par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, les pôles radio et télévision ont connu un quatrième trimestre plus favorable (-0,8% et -0,9% respectivement), tandis que le pôle diffusion a enregistré une croissance de 5,7%.



NRJ Group attend dans la seconde moitié de février la décision du Conseil d'État concernant son recours contre l'exclusion de NRJ 12 de la TNT, décision qui lui permettra d'ajuster et de communiquer ses perspectives financières.





