NRJ Group: fin de NRJ12 sur la TNT et plan de sauvegarde information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 18:14









(CercleFinance.com) - NRJ GROUP annonce qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat de rejeter le recours contre l'ARCOM, NRJ 12 perdra son autorisation d'émettre sur la TNT à compter du 1er mars 2025.



Selon le groupe, cette décision met en péril la viabilité économique de la chaîne NRJ 12, entraînant une baisse significative de son audience et une perte estimée de 80% de son chiffre d'affaires, ce qui empêchera la couverture des charges fixes.



Par conséquent, NRJ GROUP assure qu'il pourrait être contraint d'arrêter l'exploitation de NRJ 12 et envisage une cession pour CHERIE 25, la deuxième chaîne TNT du groupe.



Le groupe explore différentes options stratégiques et envisage un plan de sauvegarde de l'emploi, avec une diminution de 50 à 55 millions d'euros du chiffre d'affaires du pôle Télévision en 2025.



'NRJ GROUP aborde cette nouvelle étape plus déterminée que jamais. Grâce à une trésorerie de plus de 350 millions d'euros, à fin décembre 2024, le Groupe cherchera à renforcer ses pôles Radio et Diffusion, sa diversification et son innovation pour soutenir sa croissance future', conclut le groupe.





