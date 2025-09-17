 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 790,38
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

NRG Energy revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de l'augmentation de la demande d'électricité
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 23:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie d'électricité américaine NRG Energy NRG.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices annuels, dans un contexte de forte hausse de la demande d'électricité liée à l'intelligence artificielle.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, la consommation d'électricité devrait atteindre des sommets en 2025, sous l'effet de l'expansion rapide des centres de données axés sur l'IA et les crypto-monnaies, ainsi que de l'augmentation de la consommation d'électricité pour le chauffage et le transport par les particuliers et les entreprises.

Alors que les Big Tech déversent des milliards de dollars dans les technologies de l'IA et les centres de données nécessaires à leur fonctionnement, les services publics ont constaté une forte augmentation de la demande d'électricité.

NRG Energy a relevé ses prévisions annuelles de bénéfice par action ajusté entre 7,55 et 8,15 dollars, contre une fourchette de 6,75 à 7,75 dollars par action, ce qui représente une augmentation moyenne de 60 cents.

La société de services publics a relevé ses prévisions de bénéfice net ajusté à une fourchette de 1,47 milliard de dollars à 1,59 milliard de dollars, contre 1,33 milliard de dollars à 1,53 milliard de dollars.

NRG Energy a dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street pour le deuxième trimestre en août, profitant de la hausse de la demande d'électricité.

La société devrait présenter ses résultats financiers du troisième trimestre 2025 le 6 novembre.

Valeurs associées

NRG ENERGY
164,550 USD NYSE +0,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank