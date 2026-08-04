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NRG Energy n'atteint pas ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison de la hausse des charges d'intérêts
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 17:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des informations sur les actions au paragraphe 1, du commentaire de l'analyste au paragraphe 3 et des détails de la conférence téléphonique au paragraphe 8) par Dharna Bafna

Le producteur d'électricité NRG Energy NRG.N a manqué mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, pénalisé par une hausse des charges d'intérêts et des coûts liés aux actifs acquis auprès de LS Power, ce qui a entraîné une chute de 10 % de son cours en début de séance.

La persistance de taux d'intérêt élevés exerce une pression sur les entreprises du secteur de l'électricité en augmentant les coûts de construction, d'entretien et de modernisation des infrastructures telles que les réseaux électriques.

* Les charges d'intérêts de NRG ont atteint 310 millions de dollars au cours du trimestre, contre 148 millions de dollars un an plus tôt.

* La société a affiché un bénéfice ajusté de 1,49 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, manquant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 1,70 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* James West, analyste chez Melius Research, a déclaré que ce résultat trimestriel inférieur aux attentes ne devrait pas affecter le potentiel à long terme de l'action, citant les opportunités de contrats à long terme supplémentaires et la croissance des flux de trésorerie.

* La filiale texane de la société a enregistré un bénéfice de base ajusté de 381 millions de dollars, en baisse de 25,6 % par rapport à l’année précédente , en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement et d’un hiver clément.

* L’EBITDA ajusté du segment Est a presque quintuplé pour atteindre 469 millions de dollars, soutenu par les nouveaux actifs de production, CPower, et la hausse des prix de capacité, partiellement compensés par les coûts d’approvisionnement liés à la tempête hivernale Fern.

* L’EBITDA ajusté total s’est établi à 1,21 milliard de dollars, contre 909 millions de dollars il y a un an.

* NRG a déclaré avoir convenu des principales conditions commerciales avec un géant mondial du cloud et de l’IA pour construire une centrale électrique au gaz de 1,2 GW au Texas.

* Le projet pourrait être étendu à 2,4 GW et la société précise que plusieurs clients recherchent des turbines à gaz pour d’autres projets axés sur l’IA.

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