NRG Energy n'atteint pas ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison d'un temps clément au Texas et d'une hausse des coûts

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Le producteur d'électricité NRG Energy

NRG.N a annoncé mercredi des résultats inférieurs aux prévisions de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du premier trimestre, en raison d'une météo plus clémente au Texas et d'une hausse des coûts.

Les charges d'intérêts de la société au cours du trimestre ont grimpé à 285 millions de dollars, contre 163 millions il y a un an, sous l'effet des coûts liés à l'acquisition finalisée d'actifs de production d'électricité auprès de la société d'investissement LS Power, dans le cadre d'une transaction évaluée à 12 milliards de dollars.

Les coûts d'exploitation de NRG, basée à Houston, au Texas, ont augmenté de 33,4% pour atteindre 9,93 milliards de dollars.

La société prévoit que l'exploitation commerciale de la centrale T.H. Wharton de 415 mégawatts au Texas, son premier projet, débutera d'ici la fin du mois de mai.

Elle prévoit de redistribuer 1 milliard de dollars à ses actionnaires par le biais de rachats d'actions et près de 407 millions de dollars sous forme de dividendes sur actions ordinaires en 2026.

Par ailleurs, Robert Gaudette , un initié, a succédé à Larry Coben au poste de directeur général de la société le 30 avril.

NRG a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 10,26 milliards de dollars, contre 8,59 milliards il y a un an.

Sa filiale texane a enregistré un bénéfice de base ajusté de 216 millions de dollars au premier trimestre, en baisse par rapport aux 299 millions de dollars de l'année dernière, dans un contexte d'hiver doux qui a entraîné une diminution de près de 30% des degrés-jours de chauffage, ce qui a conduit à une baisse de la charge de détail.

La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, comprises entre 7,90 et 9,90 dollars par action.

Le bénéfice ajusté de 1,49 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars est resté en deçà de l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 1,78 dollar, selon les données compilées par LSEG.