NRG Energy en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

24 février - ** Les actions de la société américaine de services publics NRG Energy NRG.N sont en hausse de 2,9 % à 180 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,04 $ par action au 4ème trimestre, contre une estimation moyenne de 96 cents par les analystes - données compilées par LSEG

** NRG réaffirme ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2026 dans une fourchette de 7,90 $ à 9,90 $ par action

** "Nous avons doublé notre empreinte de production, avancé 1,5 GW de nouvelle production par le biais de trois projets du Texas Energy Fund, et développé nos capacités de réponse à la demande et de VPP résidentiel", déclare le directeur général Larry Coben

** À la dernière clôture, NRG a augmenté de 10,85% depuis le début de l'année