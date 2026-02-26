Japon: un robot serpentiforme va retirer des débris radioactifs à Fukushima

Un bras robotique effectue une démonstration d'enlèvement de débris de combustible nucléaire fondu lors d'une simulation à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, exploitée par Tokyo Electric Power Company, le 25 février 2026 à Naraha, dans la préfecture de Fukushima, au Japon ( JAPAN POOL / JIJI PRESS / STR )

Un bras robotique de 22 mètres va prélever un échantillon de débris radioactifs à l'intérieur de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon, a annoncé jeudi son opérateur, en dévoilant cet appareil serpentiforme.

Des niveaux de radiation extrêmement élevés font de l'extraction du combustible fondu et d'autres débris la tâche la plus ardue du gigantesque chantier de démantèlement qui durera plusieurs décennies.

Environ 880 tonnes de substances dangereuses demeurent dans la centrale, théâtre de l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire, consécutif au tsunami provoqué par un séisme de magnitude 9,0 en 2011.

Une vidéo de quatre minutes diffusée mercredi par l'opérateur Tepco montre un bras robotique semblable à un serpent, long de 22 mètres et pesant environ 4,6 tonnes, se faufilant dans des passages étroits ressemblant à des tunnels et inspectant des structures complexes dans un espace confiné.

Équipé d'une caméra, le robot "est plus doué pour recueillir des informations" que les outils précédemment utilisés, a déclaré à l'AFP un porte-parole de Tepco.

L'opérateur prévoit d'utiliser cet appareil cette année pour mener sa troisième opération d'essai de retrait de débris dans l'un des réacteurs sinistrés de la centrale de Fukushima Daiichi, a-t-il ajouté.

De minuscules échantillons de matière radioactive ont été prélevés à deux reprises dans le cadre de ce projet pilote, mais aucune extraction à grande échelle n'a encore eu lieu.

Tepco avait annoncé en juillet que cette opération majeure serait retardée au moins jusqu'en 2037. L'entreprise avait auparavant indiqué espérer commencer au début des années 2030.