NRG Energy dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande d'électricité

NRG Energy NRG.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mardi, le service public ayant été aidé par la demande croissante d'électricité, ce qui a fait grimper ses actions de 1,7% dans les échanges de pré-marché.

La demande d'électricité aux États-Unis a atteint un niveau record en 2025 et devrait croître encore plus rapidement car les grandes entreprises technologiques augmentent la consommation de leurs centres de données en pleine expansion, dont certains consomment autant d'électricité qu'une ville entière sur un seul site.

NRG est bien placé pour profiter de l'augmentation de la demande d'électricité au Texas, qui est l'un des plus grands marchés de centres de données du pays.

Le directeur général Larry Coben a déclaré que la société avait doublé son empreinte de production et ajouté trois projets de production au Texas totalisant 1,5 gigawatt. L'entreprise prévoit également d'ajouter de nouvelles capacités importantes pour les centres de données.

NRG fournit de l'électricité à plus de 8 millions de clients, dont des foyers et des entreprises, aux États-Unis et au Canada, grâce à son portefeuille de solutions de production d'électricité, de gaz naturel et d'énergie intelligente.

L'entreprise a également déclaré mardi qu'elle avait achevé l'acquisition des actifs de production d'électricité de LS Power en janvier, pour un montant de 12 milliards de dollars.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,04 $ par action au cours du trimestre, par rapport aux estimations des analystes de 96 cents par action, selon les données compilées par LSEG.