NOXXON Pharma et MSD initient leur deuxième collaboration clinique pour l'évaluation du NOX-A12 en association avec le keytruda® dans le cadre d'une étude de phase 2 dans le cancer du pancréas

NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans l'amélioration des traitements contre le cancer par le ciblage du microenvironnement tumoral (MET), annonce la signature et le lancement d'un deuxième accord de collaboration clinique avec MSD (Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J. USA), dans le cadre de son prochain essai clinique de phase 2 évaluant son produit phare, le NOX-A12, en association avec le KEYTRUDA® (pembrolizumab), le traitement anti-PD-1 de MSD, comme traitement de deuxième ligne du cancer du pancréas.