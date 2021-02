NOXXON nomme le Dr. Saro un spécialiste du développement de médicaments anticancéreux, à la présidence de son Conseil Consultatif Scientifique

Pour recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, merci de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : noxxon@newcap.eu



Berlin, Allemagne, le 1er février 2021, 18h00 CET - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui la formation de son Conseil Consultatif Scientifique (SAB) et la nomination du Dr. Jose Saro, M.D., à sa présidence. Le Dr. Saro et le SAB soutiendront NOXXON au travers de conseils scientifiques et stratégiques sur la recherche et le développement de ses programmes en cancérologie.