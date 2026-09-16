Novo prend rendez-vous au congrès de l'Association européenne pour l'étude du diabète

Lors de cet événement, qui se tiendra à Milan du 28 septembre au 2 octobre, le laboratoire danois présentera 44 résumés scientifiques pour détailler les avancées de son portefeuille et de son pipeline cardiométaboliques, couvrant l'obésité, le diabète de type 2 et les pathologies cardiovasculaires, rénales et hépatiques.

Le laboratoire mettra en avant les résultats d'une étude de vie réelle menée aux Etats-Unis, analysant la transition de patients souffrant de surpoids ou d'obésité d'un traitement injectable (sémaglutide ou tirzépatide) vers la forme orale de Wegovy. Les présentations incluront également des modélisations sur de plus fortes doses (Wegovy 7,2 mg et Ozempic 2,0 mg) ainsi qu'une étude, qui compare les événements cardiovasculaires majeurs chez les adultes diabétiques passant au sémaglutide 2 mg face à ceux basculant vers le tirzépatide.

La société dévoilera également plusieurs études axées sur des molécules innovantes destinées à transformer la prise en charge de l'obésité et du diabète.