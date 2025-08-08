Novo poursuit son rallye après les données décevantes sur les médicaments de Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO augmentent de 4% dans les échanges matinaux pour atteindre presque le sommet du STOXX .STOXX avec les analystes disant qu'elles étendent les gains après les données décevantes d'Eli Lilly LLY.N sur l'Orforglipron

** Les actions de Novo ont bondi d'environ 7% jeudi après que les données de Lilly ont montré que son candidat médicament oral pour la perte de poids a aidé les patients à perdre 12,4% de leur poids corporel par rapport à la perte de poids de 14,9% offerte par le traitement injectable de Novo, Wegovy

** Per Hansen, analyste chez Nordnet, note qu'en plus d'une perte de poids moins importante que prévu, la pilule de Lilly présente un profil d'effets secondaires moins convaincant, ce qui remet en question les hypothèses antérieures du marché quant à sa supériorité

** La réaction du marché suggère que certains investisseurs ont pu être pris à contre-pied, dit Hansen

** "Il semblait facile de gagner en étant 'long' LLY et 'short' Novo Nordisk avant la publication des résultats de LLY", ajoute-t-il

** Le courtier ABG pense que certains investisseurs commencent à se demander s'ils doivent inverser leur position sur Lilly/Novo (et d'autres titres liés à l'obésité)

** L'évolution du cours de l'action au cours de l'année écoulée a été si importante que même le mouvement relatif de 21 % de Novo par rapport à Lilly est dérisoire par rapport à la performance globale sur un an", déclare Morten Larsen, analyste chez ABG

** Les actions de Novo ont subi des pertes significatives la semaine dernière et en début de semaine, un total de -35%, déclenchées par l'avertissement sur les bénéfices , l'annonce du changement de directeur général et les réactions négatives au rapport du deuxième trimestre de l'entreprise

** Les actions de Zealand Pharma ZELA.CO , le plus petit concurrent de Novo, augmentent de 2 %, après avoir progressé de 4 % jeudi