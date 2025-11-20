 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 009,45
+0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un tribunal espagnol ordonne à Meta de verser 550 millions de dollars à des entreprises de médias numériques
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 10:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Un tribunal espagnol a ordonné à la multinationale technologique Meta META.O de verser 479 millions d'euros (552 millions de dollars) aux médias numériques espagnols pour pratiques de concurrence déloyale et violation du règlement de l'UE sur la protection des données.

Le tribunal de commerce de Madrid a déclaré jeudi que l 'indemnisation, qui sera versée à 87 éditeurs de presse numérique et agences de presse, est liée à l'utilisation par Meta de données personnelles à des fins de publicité comportementale sur Facebook et Instagram.

Il a déclaré que Meta avait obtenu un "avantage concurrentiel significatif" sur le marché espagnol de la publicité en ligne en traitant illégalement les données des utilisateurs.

Meta n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Mercredi, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré qu'une commission de la Chambre basse enquêterait sur Meta pour d'éventuelles violations de la vie privée de ses utilisateurs sur Facebook et Instagram.

(1 dollar = 0,8681 euro)

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
590,3200 USD NASDAQ -1,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jerome Powell à Washington, DC, le 29 octobre 2025 ( AFP / JIM WATSON )
    Taux de la Fed : la perspective d'une nouvelle baisse avant la fin de l'année s'éloigne
    information fournie par Boursorama avec Media Services 20.11.2025 10:59 

    Si la Réserve fédérale a encore consenti une diminution des taux fin octobre, des divisions s'affichent depuis quant à la ligne à suivre. Son gouverneur, Jerome Powell, prône toujours la prudence, au grand dam de Donald Trump. La perspective d'une prochaine baisse ... Lire la suite

  • Le logo de BNP Paribas
    BNP Paribas relève son objectif de ratio CET1 pour 2027, le titre monte
    information fournie par Reuters 20.11.2025 10:57 

    (Retire la référence erronée à SocGen ("la banque rouge et noire") §1) BNP Paribas monte en Bourse jeudi après le relèvement de son objectif de ratio CET1, un indicateur clef de sa performance financière, la banque française citant l’amélioration de la profitabilité, ... Lire la suite

  • Le BullSequana XH3000 d'Atos (Crédit: / Atos)
    Atos implémente la dernière évolution d'ASAP auprès de la DGSCGC
    information fournie par Zonebourse 20.11.2025 10:39 

    Atos annonce l'implémentation de la dernière évolution du système ASAP (Astreinte, Système d'Alerte et de Projection), auprès de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC), entité du ministère français de l'Intérieur. La DGSCGC ... Lire la suite

  • Un logo Soitec entouré de semi-conducteurs (Crédit: / Adobe Stock)
    Soitec dévisse en raison de perspectives défavorables
    information fournie par AOF 20.11.2025 10:36 

    (AOF) - Plus forte baisse du SBF120, Soitec flanche de 22% à 26,88 euros en raison de perspectives inférieures aux attentes. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires est attendu en hausse organique séquentielle de 5% à 9% (mid-to-high single-digit) alors que ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank