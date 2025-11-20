Un tribunal espagnol ordonne à Meta de verser 550 millions de dollars à des entreprises de médias numériques

Un tribunal espagnol a ordonné à la multinationale technologique Meta META.O de verser 479 millions d'euros (552 millions de dollars) aux médias numériques espagnols pour pratiques de concurrence déloyale et violation du règlement de l'UE sur la protection des données.

Le tribunal de commerce de Madrid a déclaré jeudi que l 'indemnisation, qui sera versée à 87 éditeurs de presse numérique et agences de presse, est liée à l'utilisation par Meta de données personnelles à des fins de publicité comportementale sur Facebook et Instagram.

Il a déclaré que Meta avait obtenu un "avantage concurrentiel significatif" sur le marché espagnol de la publicité en ligne en traitant illégalement les données des utilisateurs.

Meta n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Mercredi, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré qu'une commission de la Chambre basse enquêterait sur Meta pour d'éventuelles violations de la vie privée de ses utilisateurs sur Facebook et Instagram.

(1 dollar = 0,8681 euro)