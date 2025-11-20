BNP Paribas relève son objectif de ratio CET1 pour 2027, le titre monte

Le logo de BNP Paribas

(Retire la référence erronée à SocGen ("la banque rouge et noire") §1)

BNP Paribas monte en Bourse jeudi après le relèvement de son objectif de ratio CET1, un indicateur clef de sa performance financière, la banque française citant l’amélioration de la profitabilité, la croissance modérée des actifs pondérés et l’accélération des cessions d’actifs.

Le groupe dit désormais prévoir d'atteindre un ratio CET1 de 13% à l’horizon 2027, contre 12,5% annoncés en septembre, l'objectif reposant notamment sur une croissance modérée des actifs pondérés d'environ 2%, selon un communiqué.

Vers 08h55 GMT, le titre progressait de 5,83%, contre une hausse de 1,11% pour le CAC 40 au même moment.

"BNP répond aux inquiétudes du marché en relevant son objectif CET1 au niveau de ses pairs", estiment les analystes de RBC.

Selon Jefferies, le relèvement des perspectives est une "déclaration forte", le courtier rappelant que l'engagement de Société Générale en février dernier d'atteindre un ratio de 13% en 2025 avait permis de redorer son blason auprès des investisseurs.

BNP Paribas a par ailleurs déclaré qu'elle déciderait à la fin de chaque année du montant des capitaux dépassant le nouvel objectif qui serait reversé aux actionnaires.

RACHAT D'ACTIONS POUR €1,15 MD

La première banque française en termes de capitalisation boursière a également reçu l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE) pour procéder, dès novembre 2025, à un programme de rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros.

"(BNP) essaie d'envoyer un message de confiance au capital en agissant plus tôt avec son rachat d'actions pour l'exercice 2025", soulignent les analystes de RBC, qui saluent un ensemble de mesures "bienvenues" témoignant de l'engagement du groupe.

Le ROTE est confirmé à 13% en 2028, en hausse de +210 points de base par rapport à 2024 et BNP Paribas dit viser une amélioration continue de son coefficient d’exploitation à 61% en 2026 et 58% en 2028.

"Les mesures annoncées aujourd’hui s’inscrivent dans la continuité de notre stratégie et préparent le plan 2027-2030", a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général de BNP Paribas.

"Elles reposent sur des leviers de croissance déjà activés pour renforcer notre profil de rentabilité, tout en restant à l’écoute de nos actionnaires grâce à une politique de distribution attractive et disciplinée", a-t-il ajouté.

