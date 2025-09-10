Novo Nordisk va supprimer 9000 postes dans une transformation
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 08:17
Dans le cadre de cette transformation, le laboratoire pharmaceutique a l'intention de réduire ses effectifs mondiaux d'environ 9000 sur un effectif total de 78 400 postes, dont environ 5000 suppressions prévues au Danemark.
Novo Nordisk estime que cette réduction des effectifs attendue dans l'ensemble du groupe devrait lui permettre de réaliser des économies annualisées totales d'environ 8 milliards de couronnes danoises d'ici fin 2026.
Le projet de transformation s'accompagne de coûts de restructuration d'environ 9 MdsDKK qui seront enregistrés au troisième trimestre 2025, contrebalancés par des économies d'environ 1 MdDKK au quatrième trimestre.
Aussi, Novo Nordisk révise ses perspectives pour 2025, anticipant désormais une croissance de son EBIT à changes constants de 4 à 10% (et non plus de 10 à 16%) et des dotations aux amortissement et pertes en valeur d'environ 21 MdsDKK (et non plus 17 MdsDKK).
