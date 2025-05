Novo Nordisk: va présenter ses avancées sur le sémaglutide information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce que de nouvelles données issues de son portefeuille dans les domaines métabolique et cardiovasculaire seront présentées au 32ᵉ Congrès européen sur l'obésité (ECO), du 11 au 14 mai 2025.



Ces données incluent des études en vie réelle sur le sémaglutide, des analyses supplémentaires de l'essai SELECT sur les événements cardiovasculaires, et les premiers résultats de l'essai de phase 3 ESSENCE dans la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH).



L'impact sociétal de la prise en charge de l'obésité ainsi que le fardeau chez les adolescents seront également abordés.



' Nos données montrent que le sémaglutide protège précocement contre les maladies cardiovasculaires, même avant une perte de poids significative', a indiqué Ludovic Helfgott, vice-président exécutif.





