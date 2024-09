Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: va présenter ses avancées dans le diabète information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce la présentation de 21 résumés (7 oraux et 14 courts) lors de la 60e Réunion Annuelle de l'Association Européenne pour l'Étude du Diabète (EASD), qui se tiendra du 9 au 13 septembre 2024 à Madrid.



Des données seront également présentées lors de symposiums scientifiques sur le programme COMBINE avec IcoSema pour le diabète de type 2, l'essai FLOW sur les effets du semaglutide 1 mg sur les reins et le traitement par amyline pour les maladies métaboliques.



'Cette année, nous mettons en avant de nouvelles données issues de notre pipeline et de notre portefeuille dans les domaines du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires et rénales, où nous continuons à repousser les limites dans le but de faire progresser les traitements pour aider davantage de patients', a déclaré Martin Holst Lange, vice-président exécutif et responsable du Développement chez Novo Nordisk.





