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Novo Nordisk va faire face à une rude concurrence
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 17:01
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L'action Novo Nordisk, qui a chuté de 7,65% hier, a du mal à retrouver le chemin de la hausse aujourd'hui (-0,34%, à 259,13 couronnes danoises). Si les investisseurs restent sous le coup de la déception liée à la journée investisseurs de lundi, AlphaValue vient remuer le couteau dans la plaie.

Dans une note, les analystes ont relevé deux éléments qui devraient affecter le laboratoire danois.

Le candidat-médicament de Roche contre la perte de poids et le diabète, l'Enicépatide, a démontré une réduction de 2,65% de l'HbA1c (une mesure du taux de sucre dans le sang) lors d'un essai de phase II de 48 semaines chez des patients diabétiques, affichant une perte de poids moyenne de 15,5% chez ces mêmes patients, sans aucun effet de plateau.

AlphaValue relève que les données d'efficacité de Roche dans le diabète sont supérieures à celles obtenues par le Sémaglutide de Novo et le Tirzépartide d'Eli Lilly lors de leurs essais de phase III respectifs.

En parallèle, Viking Therapeutics a annoncé que son injection hebdomadaire pour la perte de poids, le VK2735, a entraîné une perte de poids de 18 à 19% avec certaines de ses doses les plus élevées en 21 semaines. Lors de la phase de maintien de 12 semaines qui a suivi, une administration toutes les deux semaines a permis de conserver 90% de la perte de poids, tandis qu'un dosage mensuel a aidé à maintenir 85% de cette baisse.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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