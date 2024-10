Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: une étude sur les résultats cardiovasculaires information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 11:49









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé les principaux résultats de l'étude SOUL sur les résultats cardiovasculaires.



Cet essai randomisé en double aveugle a comparé le semaglutide oral à un placebo en complément des soins habituels pour la prévention des événements cardiovasculaires indésirables majeurs (MACE).



L'essai a porté sur 9 650 personnes atteintes de diabète de type 2 et d'une maladie cardiovasculaire (MCV) et/ou d'une maladie rénale chronique (MRC) établie.



Dans le cadre des soins standard, 49% des patients ont reçu le SGLT2i à un moment ou à un autre de l'essai.



L'essai a atteint son objectif principal en démontrant une réduction statistiquement significative et supérieure de la MACE de 14 % pour les personnes traitées par le semaglutide oral par rapport au placebo.



' Nous sommes heureux de constater que les résultats de l'étude SOUL démontrent que le semaglutide oral réduit le risque d'événements cardiovasculaires et que les avantages du semaglutide oral s'ajoutent aux soins standard ', a déclaré Martin Holst Lange, vice-président exécutif et responsable du développement chez Novo Nordisk.



Novo Nordisk prévoit de déposer une demande d'approbation réglementaire pour l'extension de l'étiquette de Rybelsus® aux États-Unis et dans l'UE vers la fin de l'année.





