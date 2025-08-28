Novo Nordisk: signe un partenariat avec Replicate
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 15:26
Cette collaboration réunit les connaissances thérapeutiques de Novo Nordisk en matière de développement de médicaments avec la nouvelle plateforme d'ARNsr de Replicate pour développer de nouveaux candidats thérapeutiques pour traiter l'obésité, le diabète de type 2 et d'autres maladies cardiométaboliques.
Selon les termes de l'accord, Novo Nordisk et Replicate collaboreront sur certaines cibles pour les maladies cardiométaboliques. Novo Nordisk recevra une licence mondiale exclusive définie pour utiliser la plateforme d'ARNsr de Replicate afin de développer et de commercialiser les programmes principaux.
Replicate recevra un financement de recherche jusqu'à 550 millions de dollars américains de Novo Nordisk. Cela comprend un paiement initial en espèces et des paiements d'étape potentiels.
Replicate est va également recevoir des redevances échelonnées sur les ventes futures de produits dans le cadre de l'accord pluriannuel.
' Ce partenariat combine la force de la bibliothèque exclusive de vecteurs d'ARNsr de Replicate avec les connaissances thérapeutiques et cliniques de Novo Nordisk pour créer de nouvelles opportunités puissantes' a déclaré Rachael Lester, MBA, directrice commerciale chez Replicate Bioscience.
' Nous cherchons à combiner nos capacités de base avec des plateformes de modalités sélectionnées pour relever la barre de l'innovation au profit des personnes atteintes de maladies chroniques graves ', a déclaré Karina Thorn, vice-présidente de la recherche sur les acides nucléiques chez Novo Nordisk.
A lire aussi
-
Les actions de Snowflake s'envolent alors que le boom de l'IA alimente la demande de plateformes de données
par Akash Sriram Les actions de Snowflake SNOW.N ont bondi d'environ 12 % jeudi, profitant d'une vague de demande pour les produits de base de données d'intelligence artificielle de la société, alors que les entreprises s'efforcent de moderniser leur infrastructure ... Lire la suite
-
(Reuters) -Les inscriptions au chômage ont baissé plus fortement que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 23 août, à 229.000 contre 234.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 230.000 inscriptions ... Lire la suite
-
L'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, Andrey Kelin, arrive au ministère des Affaires étrangères après avoir été convoqué à la suite des frappes sur Kiev qui ont tué au moins 17 personnes et endommagé le bâtiment du British Council. IMAGES
-
Le fonds souverain de Singapour, Temasek, l'un des plus importants au monde, a annoncé jeudi se réorganiser en trois nouvelles entités pour mieux gérer ses investissements face à l'incertitude croissante des marchés mondiaux. La nouvelle structure entrera en vigueur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer