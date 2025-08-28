Novo Nordisk: signe un partenariat avec Replicate information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 15:26









(Zonebourse.com) - Replicate Bioscience et Novo Nordisk ont annoncé une collaboration de recherche pluriannuelle.



Cette collaboration réunit les connaissances thérapeutiques de Novo Nordisk en matière de développement de médicaments avec la nouvelle plateforme d'ARNsr de Replicate pour développer de nouveaux candidats thérapeutiques pour traiter l'obésité, le diabète de type 2 et d'autres maladies cardiométaboliques.



Selon les termes de l'accord, Novo Nordisk et Replicate collaboreront sur certaines cibles pour les maladies cardiométaboliques. Novo Nordisk recevra une licence mondiale exclusive définie pour utiliser la plateforme d'ARNsr de Replicate afin de développer et de commercialiser les programmes principaux.



Replicate recevra un financement de recherche jusqu'à 550 millions de dollars américains de Novo Nordisk. Cela comprend un paiement initial en espèces et des paiements d'étape potentiels.



Replicate est va également recevoir des redevances échelonnées sur les ventes futures de produits dans le cadre de l'accord pluriannuel.



' Ce partenariat combine la force de la bibliothèque exclusive de vecteurs d'ARNsr de Replicate avec les connaissances thérapeutiques et cliniques de Novo Nordisk pour créer de nouvelles opportunités puissantes' a déclaré Rachael Lester, MBA, directrice commerciale chez Replicate Bioscience.



' Nous cherchons à combiner nos capacités de base avec des plateformes de modalités sélectionnées pour relever la barre de l'innovation au profit des personnes atteintes de maladies chroniques graves ', a déclaré Karina Thorn, vice-présidente de la recherche sur les acides nucléiques chez Novo Nordisk.







