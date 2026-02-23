Novo Nordisk s'effondre et atteint un plancher de près de cinq ans après que l'essai d'un médicament contre l'obésité a déçu les investisseurs

(Mises à jour avec les commentaires des analystes, les mouvements d'actions)

23 février - ** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont chuté de16% après que le géant pharmaceutique danois ait déclaré que son médicament expérimental contre l'obésité n'a pas atteint le critère principal dans unessai conçu pour montrer la non-infériorité du tirzepatide d'Eli Lilly LLY.N dans la réduction du poids

** Novo Nordisk a déclaré que le CagriSema a permis une réduction de 23% du poids corporel sur 84 semaines, contre 25,5% pour le tirzepatide dans l'essai

** J.P.Morgan déclare que les résultats "décevants" d'aujourd'hui réduiront probablement la compétitivité du produit sur le marché

** L'infériorité du Zepbound signifie qu'il est peu probable qu'il aide Novo à reprendre des parts de marché dans le domaine de l'obésité

** Per Hansen de Nordnet déclare que les nouvelles décevantes signifient que CagriSema est une grande déception pour les investisseurs

** L'action atteint son niveau le plus bas depuisjuin 2021, date à laquelle la société danoise a officiellement lancé son médicament Wegovy aux États-Unis.

** Les actions de Peer Zealand Pharma ZELA.CO chutent de 6%