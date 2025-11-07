Novo Nordisk s'attend à un impact négatif faible à un chiffre sur la croissance des ventes mondiales en 2026 (6 novembre)

(Correction de l'article du 6 novembre pour indiquer que Novo s'attend à un impact négatif estimé faible à un chiffre, et non à une baisse des ventes mondiales d'un pourcentage faible à un chiffre)

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré qu'il s'attendait actuellement à un impact négatif faible à un chiffre sur la croissance des ventes mondiales en 2026 après que le fabricant de médicaments ait dévoilé un accord jeudi pour réduire les prix des médicaments amaigrissants GLP-1 populaires pour les programmes d'assurance soutenus par le gouvernement américain et les payeurs en espèces.