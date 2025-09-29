Novo-Nordisk : revient menacer le support des 339E
En cas de rupture, le titre retrouverait du soutien vers 320E, ex-zone d'accumulation de la mi-août.
Globalement, la tendance de fond reste baissière et la séquence de rebond estivale ressemble beaucoup à une précédente du 25 avril au 25 juillet.
