 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 877,34
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo-Nordisk : revient menacer le support des 339E
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 15:06

Après son spectaculaire rebond entre 290 et 398E, Novo-Nordisk consolide depuis le 18 septembre et revient menacer le récent support des 339E du 18 septembre.
En cas de rupture, le titre retrouverait du soutien vers 320E, ex-zone d'accumulation de la mi-août.
Globalement, la tendance de fond reste baissière et la séquence de rebond estivale ressemble beaucoup à une précédente du 25 avril au 25 juillet.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Stellantis sur le bâtiment de l'entreprise à Poissy
    Stellantis change de directeur financier, Laranjo remplace Ostermann
    information fournie par Reuters 29.09.2025 15:18 

    Stellantis a annoncé lundi la nomination du brésilien Joao Laranjo au poste de directeur financier, avec effet immédiat, à la suite de la démission inattendue de son prédécesseur Doug Ostermann "pour des raisons personnelles". Ce nouveau changement au sein de la ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : La situation technique est plutôt incertaine
    SCHLUMBERGER : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 29.09.2025 15:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    La croissance suisse revue en légère hausse au deuxième trimestre, à 0,2%
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.09.2025 14:57 

    Le ministère suisse de l'Economie a revu en légère hausse lundi son estimation de croissance du produit intérieur brut (PIB) suisse au deuxième trimestre, la relevant à 0,2% hors événements sportifs, contre 0,1% initialement annoncé en août. Il a également légèrement ... Lire la suite

  • ( AFP / OMAR HAJ KADOUR )
    Espagne: l'inflation repart à la hausse en septembre, à 2,9% sur un an
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.09.2025 14:56 

    L'inflation est repartie à la hausse en septembre pour atteindre 2,9% sur un an, soit deux dixièmes de point de plus qu'en août, selon une estimation provisoire publiée lundi par l'Institut national de Statistiques (INE). Après 2,7% en août, mois pendant lequel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank