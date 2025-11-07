Novo-Nordisk : revient menacer le plancher des 290DKK
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 13:54
En cas d'enfoncement, Novo-Nordisk risque de dégringoler en direction de la MM à 200 semaine qui gravite vers 235DKK et coïncide avec une résistance qui remonte à la période de plafonnement d'avril 2020 à mai 2021.
