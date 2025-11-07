 Aller au contenu principal
Novo-Nordisk : revient menacer le plancher des 290DKK
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 13:54

La tendance baissière long terme reprend de la vélocité Novo-Nordisk après le test éphémère des 400DKK mi-septembre : c'est un véritable toboggan baissier qui se déroule depuis 6 semaines et le titre revient menacer le plancher des 290DKK du 7 août dernier, dont le re-test semble imminent.
En cas d'enfoncement, Novo-Nordisk risque de dégringoler en direction de la MM à 200 semaine qui gravite vers 235DKK et coïncide avec une résistance qui remonte à la période de plafonnement d'avril 2020 à mai 2021.

A lire aussi

  • Grand patron de l'automobile, mais aussi humaniste cultivé et défenseur des animaux, Louis Schweitzer, décédé à l'âge de 83 ans, a illustré l'éclectisme de la haute fonction publique à la française. Photo d'archives du 9 novembre 2018 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Louis Schweitzer, humaniste et grande figure de l'industrie
    information fournie par AFP 07.11.2025 14:15 

    Grand patron de l'automobile, mais aussi humaniste cultivé et défenseur des animaux, Louis Schweitzer, décédé à l'âge de 83 ans, a illustré l'éclectisme de la haute fonction publique à la française. Petit-neveu du docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la Paix ... Lire la suite

  • (Crédits: Adobe Stock)
    La liste des difficultés s’allonge : un repli tactique des positions s’impose
    information fournie par Les sélections de Roland LASKINE 07.11.2025 14:09 

    Le 7 novembre 2025 Les marchés nous ont appris à faire preuve d'humilité en matière de prévision boursière. Les éléments qui font la tendance sont à ce point complexes et contradictoires, que le bon sens n'est pas toujours suffisant pour appréhender l'évolution ... Lire la suite

  • Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans. Photo du 9 novembre 2018  ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé
    information fournie par AFP 07.11.2025 13:54 

    Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault , capitaine d'industrie et haut fonctionnaire, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans, a annoncé vendredi sa famille à l'AFP. Ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon, Louis Schweitzer a passé 20 ans chez Renault, ... Lire la suite

  • Dégâts au Vietnam après le passage du typhon Kalmaegi
    Dégâts au Vietnam après le passage du typhon Kalmaegi
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 13:52 

    Après le passage du typhon Kalmaegi, l'un des cyclones les plus meurtriers de l'année, des toitures sont endommagées et des arbres abattus à Quy Nhon, dans le centre du Vietnam.

