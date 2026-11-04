Novo Nordisk relève ses prévisions 2026 avec le succès du Wegovy

( Ritzau Scanpix / MADS CLAUS RASMUSSEN )

Le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk a relevé mercredi ses prévisions annuelles grâce aux solides ventes au troisième trimestre des nouvelles formes de son médicament anti-obésité Wegovy.

Pour l'année, l'entreprise, qui fait face à une concurrence féroce dans le secteur des traitements contre l'obésité, a indiqué que la croissance de son chiffre d'affaires annuel ajusté comme de son résultat opérationnel ajusté était désormais attendue entre -2 et +2%, contre une baisse de 0 à 6% annoncée précédemment.

De juillet à septembre, les ventes du groupe ont augmenté de 4% à taux de change constant, à 79,2 milliards de couronnes (environ 1 milliard d'euros), portées par la poursuite de la croissance des volumes aux Etats-Unis des analogues du GLP-1, qui imitent l'action d'une hormone produite naturellement par l'intestin pour réguler la glycémie et la satiété.

Utilisés initialement pour traiter le diabète de type 2, ces traitements innovants connaissent ces dernières années une popularité croissante pour la prise en charge de certains cas d'obésité.

À la fin du troisième trimestre, le comprimé Wegovy est disponible aux États-Unis, où il est leader du secteur avec plus de 50% des parts de marché, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, et ses ventes s'élèvent à 5,4 milliards de couronnes.

"Nous avons réalisé un troisième trimestre plus solide qu'anticipé et relevons nos prévisions annuelles pour les ventes ajustées et le bénéfice d'exploitation ajusté", a dit le directeur général Mike Doustdar, cité dans un communiqué.

Au troisième trimestre, le bénéfice net du groupe a toutefois reculé de 16%, à 16,7 milliards de couronnes, affecté par les restructurations et l'échec d'un traitement expérimental contre les accidents cardiovasculaires annoncé fin juillet.