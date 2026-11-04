Barry Callebaut: ventes et bénéfice annuel en baisse, mais reprise des volumes au 4T

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le suisse Barry Callebaut, numéro un mondial du cacao et préparations chocolatées, a vu baisser chiffre d'affaire et bénéfice sur l'exercice terminé fin août, a-t-il annoncé mercredi, en signalant cependant qu'une reprise des volumes vendus s'est confirmée au cours de l'été.

Sur cet exercice 2025/2026 décalé, le bénéfice net baisse de 16,3%, à 157,7 millions de francs suisses, et le chiffre d’affaires de 15,2 % à taux de change constants, à 12,2 milliards de francs.

Ces chiffres reflètent selon le groupe "une baisse des prix de vente - liés au cours des fèves de cacao - par rapport à l’exercice précédent". Les volumes de ventes ont quant à eux décliné de 0,7% sur l'année, à 2,1 millions de tonnes, malgré une deuxième croissance trimestrielle consécutive de +5,7% au quatrième trimestre (juin à août).

"Nos résultats pour l’exercice 2025/26 témoignent de premiers progrès, notamment un retour à la croissance des volumes au second semestre, une solide génération de flux de trésorerie disponible et un désendettement significatif", a commenté le nouveau directeur général du groupe, Hein Schumacher, arrivé en début d'année.

Barry Callebaut ne vend pas directement aux consommateurs mais fournit du cacao et préparations chocolatées aux géants de l’alimentation comme Hershey, Mondelez et Nestlé mais aussi aux pâtissiers, glaciers et confiseurs.

M. Schumacher avait dévoilé en juin ses projets pour redresser la croissance du groupe, confronté à une baisse des volumes de ventes depuis la flambée des cours du cacao, qui avait culminé fin 2024 et coupé l’appétit des consommateurs.

L’ancien patron du géant britannique Unilever entend notamment renforcer les ventes sur des segments porteurs comme les glaces, les produits de boulangerie ou les biscuits.

M. Schumacher entend ainsi ramener la croissance des volumes aux environs de 2% à 4% à moyen terme. Lorsqu’il avait présenté ses projets début juin, il avait dit s’attendre à une reprise graduelle du marché du chocolat avec une croissance des volumes de 1 % à 3% à un horizon de 12 à 18 mois.

Il tablait initialement sur un repli de -1% à -3% pour l’exercice 2025/2026, mais avait révisé sa prévision début juillet à -1% au vu du rebond des volumes durant le troisième trimestre.