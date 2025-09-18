Novo Nordisk réduit son équipe d'éducation à l'obésité aux États-Unis et commence à procéder à des licenciements, d'après des sources, des messages en ligne

Le fabricant de Wegovy Novo Nordisk a supprimé une équipe commerciale américaine spécialisée dans l'éducation à l'obésité et au diabète pour les professionnels de santé, selon deux sources proches de l'entreprise et des posts LinkedIn examinés par Reuters, un premier signe de la volonté du fabricant de réduire ses coûts et de regagner du terrain sur son rival Eli Lilly LLY.N .

L'équipe, connue en interne sous le nom d'éducateurs cardiométaboliques, faisait partie de la division commerciale de Novo Nordisk NOVOb.CO et comprenait plusieurs centaines d'employés, selon les sources. L'équipe a été informée la semaine dernière qu'il serait mis fin à ses fonctions. Ces licenciements spécifiques, qui n'avaient pas été signalés auparavant, constituent le premier signe de la manière dont le nouveau directeur général du fabricant danois de médicaments, Maziar Mike Doustdar, réduit ses activités après avoir annoncé une restructuration plus large qui comprendra 9 000 suppressions d'emplois à l'échelle mondiale.

Un porte-parole de Novo a déclaré que l'entreprise ne donnerait pas de détails sur les sites ou les divisions où des emplois ont été supprimés.

"Ce processus prend du temps et notre priorité absolue est de soutenir nos employés", a déclaré le porte-parole. La restructuration a été bien accueillie initialement par les investisseurs, ce qui a permis de relancer les actions de l'entreprise après qu'elle a perdu sa position dominante sur le marché américain des médicaments amaigrissants au profit d'Eli Lilly. Novo a perdu plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis le milieu de l'année dernière, à la suite d'avertissements sur les bénéfices et de changements dans la direction. Les deux sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat parce que les licenciements n'ont pas été rendus publics, ont déclaré que l'équipe avait été dissoute vendredi dernier, deux jours après que Novo eut annoncé des réductions plus importantes, sans préciser quelles fonctions seraient concernées. On leur a dit qu'ils devaient cesser de travailler ce mois-ci, mais qu'ils seraient payés jusqu'à la fin de l'année.

"Lilly n'a pas d'équipe d'éducation et Novo a décidé qu'elle n'en avait pas besoin", a déclaré l'une des sources.

Reuters a identifié huit employés de Novo sur LinkedIn avec le titre de poste actuel d'"éducateur cardiométabolique" qui ont affiché publiquement qu'ils étaient à la recherche d'un nouvel emploi ou qu'ils avaient été licenciés. Reuters a tenté de les contacter tous, mais aucun d'entre eux n'a répondu.

L'un d'eux a parlé d'un "déplacement national affectant le service d'éducation cardiométabolique de Novo Nordisk" et un autre a écrit que "l'ensemble de l'équipe d'éducation cardiométabolique des États-Unis a été éliminée."

Les grandes entreprises pharmaceutiques proposent souvent ce que l'on appelle une "éducation sur l'état de la maladie" afin de sensibiliser le public à des pathologies avant le lancement d'un produit ou l'extension de son étiquette.