Novo Nordisk réduit le prix du Wegovy jusqu'à 33 % en Inde, selon un document

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 7 et 8, et d'actions au paragraphe 2) par Rishika Sadam

Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO a réduit mardi le prix de son médicament phare pour la perte de poids, Wegovy, jusqu'à 33% en Inde, selon un document vu par Reuters,alors qu'il cherche à gagner du terrain sur l'un des marchés à croissance rapide pour les traitements de l'obésité dans le monde.

Les actions de Novo Nordisk cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 3,8 % pour atteindre 47,67 dollars, tandis que les actions de Lilly étaient en légère hausse dans les échanges de la matinée.

L 'Inde s'avère être un champ de bataille clé pour Novo Nordisk et le fabricant de médicaments américain Eli Lilly <LLY.N >, car ils se livrent une concurrence féroce pour obtenir une plus grande part du marché mondial des médicaments amaigrissants qui, selon les analystes, pourrait valoir 150 milliards de dollars par an d'ici à la fin de la décennie.

La dose la plus élevée de 2,4 mg de Wegovy coûtera désormais 16 400 roupies (186,59 $), contre 24 389,06 roupies auparavant, selon le document envoyé par Novo aux distributeurs de médicaments. La dose la plus faible de 0,25 mg se vendra à 10 850 roupies, contre 16 260,94 roupies auparavant.

Le Wegovy est entré sur le marché en juin et rattrape le Mounjaro de Lilly, dont les ventes ont doublé quelques mois après son lancement en Inde en mars.

Les deux médicaments font partie d'une classe de traitements appelés agonistes des récepteurs du GLP-1, qui favorisent une sensation de satiété plus durable et sont prescrits pour traiter l'obésité et le diabète.

Le brevet de l'ingrédient actif de Wegovy, le semaglutide, expirera en Inde en mars 2026, ouvrant ainsi la voie à l' entrée sur le marché des fabricants de médicaments génériques ( ) .

Cette baisse de prix intervient quelques jours après que Mounjaro est devenu en octobre le médicament le plus vendu en Inde en termes de valeur.

"Cela pourrait également s'expliquer par le fait que les génériques entreront également sur le marché en 2026, de sorte qu'un prix plus bas aidera Novo à être plus compétitif", a déclaré Vishal Manchanda, analyste chez Systematix Institutional Equities, notant que le Mounjaro "se porte mieux" que le Wegovy en Inde.

"Il pourrait donc s'agir d'une mesure visant à vendre plus de produits", a déclaré Vishal Manchanda.

Novo Nordisk n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les deux entreprises cherchent également à vendre leurs traitements sous des noms de marque différents, Lilly ayant conclu un partenariat avec Cipla CIPL.NS pour Mounjaro et Novo Nordisk avec Emcure Pharma EMCU.NS pour Wegovy, dans une démarche qui, selon les experts, contribuera à élargir la distribution de ces médicaments en Inde.

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)