Novo Nordisk réduit le prix de son médicament amaigrissant Wegovy en Chine

Des drapeaux aux couleurs de Novo Nordisk. (Crédits: Novo Nordisk)

Novo Nordisk NOVOb.CO baisse les prix de son médicament contre l'obésité Wegovy, le plus vendu en Chine, a déclaré le fabricant danois lundi, alors qu'il se prépare à une concurrence intense de la part de ses rivaux locaux l'année prochaine, lorsque le brevet de son traitement phare prendra fin.

L'entreprise n'a pas donné de détails sur les nouveaux prix, mais le média local Yicai a rapporté plus tôt que les prix de liste pour les deux dosages les plus élevés de Wegovy ont été réduits de 48% à 987 yuans ($141) et 1 284 yuans par mois respectivement dans certaines provinces chinoises.

"Nous pouvons confirmer que nous ajustons les prix de Wegovy en Chine", a déclaré l'entreprise à Reuters dans un communiqué. "Nous pensons que cet ajustement des prix en Chine contribuera à alléger le fardeau du traitement pour les patients et à améliorer leur qualité de vie."

Plus de 65 % de la population chinoise, qui compte environ 1,4 milliard d'habitants, pourrait être en surpoids ou obèse d'ici 2030, ce qui en fait un marché en pleine croissance pour les médicaments amaigrissants.

Le brevet de Novo sur l'ingrédient actif de Wegovy, le semaglutide, expirant en 2026 en Chine et sur d'autres marchés importants, les fabricants de médicaments chinois, dont CSPC Pharmaceutical Group 1093.HK et Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co 2566.HK , développent leurs propres versions du médicament et d'autres se préparent à lancer des produits rivaux .

Yicai, citant les autorités locales chargées des achats, avait rapporté que les réductions de prix seraient effectuées dans les provinces du sud-ouest de la Chine, à savoir le Yunnan et le Sichuan.

Le mois dernier, Novo a réduit les prix du Wegovy jusqu'à 37 % en Inde , dans le but de gagner du terrain sur un autre marché émergent pour les traitements de l'obésité. Novo et son rival américain Eli Lilly LLY.N - qui se tournent tous deux vers les consommateurs qui paient comptant - ont également convenu de réduire les prix aux États-Unis en novembre.

(1 $ = 7,0056 yuans chinois renminbi)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))