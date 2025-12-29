 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Novo Nordisk réduit le prix de son médicament amaigrissant Wegovy en Chine
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 16:40

Des drapeaux aux couleurs de Novo Nordisk. (Crédits: Novo Nordisk)

Des drapeaux aux couleurs de Novo Nordisk. (Crédits: Novo Nordisk)

Novo Nordisk NOVOb.CO baisse les prix de son médicament contre l'obésité Wegovy, le plus vendu en Chine, a déclaré le fabricant danois lundi, alors qu'il se prépare à une concurrence intense de la part de ses rivaux locaux l'année prochaine, lorsque le brevet de son traitement phare prendra fin.

L'entreprise n'a pas donné de détails sur les nouveaux prix, mais le média local Yicai a rapporté plus tôt que les prix de liste pour les deux dosages les plus élevés de Wegovy ont été réduits de 48% à 987 yuans ($141) et 1 284 yuans par mois respectivement dans certaines provinces chinoises.

"Nous pouvons confirmer que nous ajustons les prix de Wegovy en Chine", a déclaré l'entreprise à Reuters dans un communiqué. "Nous pensons que cet ajustement des prix en Chine contribuera à alléger le fardeau du traitement pour les patients et à améliorer leur qualité de vie."

Plus de 65 % de la population chinoise, qui compte environ 1,4 milliard d'habitants, pourrait être en surpoids ou obèse d'ici 2030, ce qui en fait un marché en pleine croissance pour les médicaments amaigrissants.

Le brevet de Novo sur l'ingrédient actif de Wegovy, le semaglutide, expirant en 2026 en Chine et sur d'autres marchés importants, les fabricants de médicaments chinois, dont CSPC Pharmaceutical Group 1093.HK et Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co 2566.HK , développent leurs propres versions du médicament et d'autres se préparent à lancer des produits rivaux .

Yicai, citant les autorités locales chargées des achats, avait rapporté que les réductions de prix seraient effectuées dans les provinces du sud-ouest de la Chine, à savoir le Yunnan et le Sichuan.

Le mois dernier, Novo a réduit les prix du Wegovy jusqu'à 37 % en Inde , dans le but de gagner du terrain sur un autre marché émergent pour les traitements de l'obésité. Novo et son rival américain Eli Lilly LLY.N - qui se tournent tous deux vers les consommateurs qui paient comptant - ont également convenu de réduire les prix aux États-Unis en novembre.

(1 $ = 7,0056 yuans chinois renminbi)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un agent de la circulation à Naypyidaw le 29 décembre 2025, un jour après la première phase de l’élection générale en Birmanie ( AFP / Sai Aung MAIN )
    Birmanie: le parti pro-militaire revendique la victoire après la première phase des législatives
    information fournie par AFP 29.12.2025 17:40 

    Le principal parti pro-militaire en Birmanie a revendiqué lundi une victoire écrasante après la première phase des élections législatives organisées par la junte, a déclaré à l'AFP un de ses responsables. "Nous avons remporté 82 sièges à la chambre basse dans les ... Lire la suite

  • Des moines bouddhistes participent à une prière collective pour la paix, le 29 décembre 2025, à Phnom Penh ( AFP / TANG CHHIN SOTHY )
    La Thaïlande accuse le Cambodge, qui nie, d'avoir "violé" le cessez-le-feu
    information fournie par AFP 29.12.2025 17:33 

    La Thaïlande a accusé lundi le Cambodge d'avoir "violé", avec le survol de son territoire par plus de 250 drones, le cessez-le-feu que ces deux pays voisins d'Asie du Sud-Est ont conclu samedi après trois semaines d'affrontements frontaliers. La trêve, désormais ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Le mouvement reste haussier
    GE AEROSPACE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 29.12.2025 17:25 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Le porte-parole de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, Abou Obeida, fait un discours à Gaza-ville, le 8 juin 2015 ( AFP / Mohammed ABED )
    La branche armée du Hamas confirme la mort de son porte-parole
    information fournie par AFP 29.12.2025 16:55 

    La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a confirmé lundi sur sa chaîne Telegram la mort à Gaza de son porte-parole Abou Obeida, qui avait été annoncée par Israël en août. Dans une déclaration vidéo, les Brigades Ezzedine al-Qassam expriment leur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank