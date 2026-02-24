Novo Nordisk réduira les prix de liste d'Ozempic et de Wegovy aux États-Unis à partir de 2027

Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré mardi qu'il prévo**it** de réduire les prix de liste aux Etats-Unis de son médicament vedette pour la perte de poids Wegovy et de son médicament pour le diabète Ozempic de **jusqu'à** 50% et 35% respectivement à partir de janvier de l'année prochaine.