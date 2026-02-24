Novo Nordisk réduira de moitié le prix de vente de Wegovy aux États-Unis à partir de 2027

(Changements dans l'approvisionnement)

Novo Nordisk NOVOb.CO va réduire jusqu'à 50 % les prix de vente aux États-Unis de ses médicaments phares contre le diabète et la perte de poids, Ozempic et Wegovy, à partir de l'année prochaine, a annoncé mardi le fabricant danois .

Ces baisses de prix entreront en vigueur le 1er janvier de l'année prochaine et coïncideront avec l'application de nouveaux prix plus bas pour les mêmes médicaments dans le cadre des plans de santé fédéraux Medicare pour les adultes plus âgés.

Le marché des médicaments dits GLP-1 est devenu de plus en plus concurrentiel, tandis que le passage plus large à des canaux de paiement au comptant axés sur le consommateur rend les points de prix plus sensibles.

Ozempic et Wegovy seront tous deux vendus au prix de 675 dollars par mois à partir de l'année prochaine, soit la moitié du prix actuel de Wegovy et une réduction de 35 % pour le traitement du diabète Ozempic.

Les baisses de prix s'appliqueront également aux pilules Wegovy et Rybelsus.

Cette décision s'applique à toutes les doses de ces médicaments et reflète l'engagement de Novo Nordisk à améliorer l'accessibilité financière pour les patients et les payeurs publics et privés qui doivent faire face aux complexités du système de santé américain en pleine évolution, a déclaré l'entreprise.