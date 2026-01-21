Novo Nordisk recule après une note pessimiste de Jefferies
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 14:24
Pour la banque d'investissement américaine, le principal moteur de performance du titre Novo Nordisk est la trajectoire hebdomadaire du Wegovy oral, qui a été approuvé aux Etats-Unis fin 2025 pour la gestion du poids et la réduction du risque cardiovasculaire chez les adultes avec obésité ou en surpoids. Malgré des tendances de volumes précoces solides, il est peu probable que cela booste les bénéfices en 2026, et probablement pas non plus en 2027, selon Jefferies.
Les analystes rappellent que lors d'une récente prise de parole le président-directeur général du laboratoire évoquait "une année difficile" pour l'exercice en cours, en raison notamment d'une pression sur les marchés internationaux.
Ils pensent également que de nouvelles révisions à la baisse des bénéfices sont à prévoir.
Dans des estimations précédentes, Jefferies précise avoir intégré la dynamique des prix aux Etats-Unis suite à l'accord avec l'administration américaine, l'arrivée des génériques du sémaglutide en Inde, en Chine et au Canada, mais que les inquiétudes du PDG de Novo Nordisk vont au-delà.
Tous ces éléments devraient exercer des pressions supplémentaires sur la marge brute.
