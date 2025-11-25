Novo Nordisk profite d'achats à bon compte même si Oddo BHF a abaissé sa cible de cours

(AOF) - Novo Nordisk (+3,42%, à 296,82 couronnes danoises) se reprend après avoir chuté de 8,64% en deux séances. Aucune bonne nouvelle pourtant pour le laboratoire danois, dont le titre est simplement porté par des achats à bon compte. Le repli de 5,79% observé la veille a été dû à l’annonce d’un échec de deux essais de phase III évaluant le Sémaglutide oral contre la progression de la maladie d’Alzheimer. Hier, les analystes de Jefferies estimaient toutefois que la probabilité de la publication de données positives à l’issue de ces essais était faible.

Aujourd'hui, les analystes d'Oddo BHF sont du même avis. Ils pensent " que la pression opérée sur le titre hier relève plus de l'effet d'annonce, étant donné le potentiel du marché en question ainsi que les espoirs autour du mécanisme d'action dans l'indication, qu'une réelle baisse des attentes ". Oddo BHF qu'il n'avait aucune attente dans son modèle concernant Novo Nordisk, " étant donné le caractère hautement risqué de l'indication ".

Le groupe financier indépendant a toutefois profité de l'occasion pour abaisser ses attentes de profitabilité sur le laboratoire danois à la suite des récents accords conclus avec le gouvernement américain sur la baisse des prix du Sémaglutide. Sur la période s'étalant de 2025 à 2029, Oddo BHF table sur une croissance moyenne des ventes de 5,3%, contre 6,8% précédemment, et sur une marge d'Ebit à 41,3%, soit 1,3 point de moins qu'auparavant. En outre, le taux moyen de variation annuelle du bénéfice par action sur cette même période devrait être de 8,2%.

Afin de prendre en compte ces éléments, les analystes ont abaissé leur objectif de cours sur Novo Nordisk de 400 à 350 couronnes danoises, tout en maintenant leur recommandation à Neutre.

AOF - EN SAVOIR PLUS