Novo Nordisk: présente les résultats de CagriSema information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 12:35









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé les principaux résultats d'un essai de phase 3 du programme mondial REDEFINE.



REDEFINE 2 est un essai d'efficacité et de sécurité d'une durée de 68 semaines qui évalue l'administration sous-cutanée hebdomadaire de CagriSema (une combinaison à dose fixe de 2,4 mg de cagrilintide et de 2,4 mg de sémaglutide) par rapport à un placebo.



L'essai a porté sur 1 206 personnes randomisées souffrant d'obésité ou de surpoids et de diabète de type 2 et dont le poids corporel initial moyen était de 102 kg.



L'essai a atteint son critère d'évaluation principal en démontrant une perte de poids statistiquement significative et supérieure à la semaine 68 avec CagriSema par rapport au placebo.



' Les résultats de l'essai REDEFINE 2 ont confirmé l'efficacité supérieure de CagriSema chez les personnes en surpoids ou obèses et atteintes de diabète de type 2 ', a déclaré Martin Holst Lange, vice-président exécutif du développement chez Novo Nordisk.



'Nous sommes impatients de présenter ce deuxième essai pivot aux autorités réglementaires dans le but de mettre cette thérapie de nouvelle génération à la disposition des millions de patients qui en ont besoin. '





