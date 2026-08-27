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Novo Nordisk plombé par une dégradation de Deutsche Bank
information fournie par AOF 27/08/2026 à 15:48
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(Zonebourse.com) - Le titre Novo Nordisk accuse la plus forte baisse de l'indice OMXC 25 jeudi à la Bourse de Copenhague, pénalisé par une dégradation du conseil de Deutsche Bank à "vendre" contre "conserver" auparavant.

Vers 15h20, l'action du laboratoire pharmaceutique danois recule de 3,2% à 295,10 couronnes. Dans le même temps, l'OMXC 25 cède moins de 0,1%.

Dans une note, les analystes de Deutsche Bank étayent leur dégradation par des résultats de 2e trimestre jugés mitigés, qui les conduisent à revoir à la baisse leurs prévisions de chiffre d'affaires à moyen terme.

Ils invoquent aussi l'échec de l'essai clinique de phase 3 dans les maladies cardiovasculaires, qui élimine un potentiel catalyseur majeur de diversification en dehors des traitements de l'obésité et du diabète (Wegovy/Ozempic).

Absence de visibilité et "falaise" de brevets

La banque allemande relève aussi que l'impact de la prise en charge ou des baisses de prix négociées auprès de Medicare, le système de santé américain, génère un volume d'ordonnances plus faible qu'espéré.

L'établissement doute enfin de la capacité du groupe à retrouver un rythme de croissance soutenu en 2027, disant anticiper une chute des revenus à long terme face à l'expiration de certains brevets et à la montée de la concurrence, notamment de la part d'Eli Lilly.

Son objectif de cours se trouve ainsi ramené de 290 à 265 couronnes danoises.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2026 à 15:48:00.

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