Novo Nordisk plie, Morgan Stanley pessimiste sur les perspectives

Le titre Novo Nordisk accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600 vendredi, pénalisé par l'abaissement du conseil des analystes de Morgan Stanley qui se disent prudents sur les perspectives du groupe pharmaceutique danois.

Peu avant 11h00, l'action du laboratoire spécialisé dans le traitement du diabète recule de 2,4% à 279,4 couronnes danoises, quand le STOXX 600 avance au même moment de 0,4%.

Dans une note parue dans la matinée, les analystes de la banque américaine indiquent avoir dégradé leur recommandation sur la valeur à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne" jusqu'à présent, tout en maintenant leur objectif de cours à 250 couronnes danoises.

Ils expliquent s'inquiéter du fait que le cours de Bourse actuel ne reflète pas pleinement le ralentissement de la croissance attendu à moyen terme, ni les conséquences de la perte de brevet sur le sémaglutide, son antidiabétique vedette à l'origine de 75% de ses ventes, au niveau de la valorisation du géant de la santé.

La firme new-yorkaise souligne ne pas s'attendre à ce que sa franchise orale contre l'obésité compense entièrement les vents contraires auxquels le groupe doit faire face.

Vers une croissance en berne à moyen terme

"La journée d'investisseurs (CMD) du 21 septembre devrait surtout tourner autour des opportunités dans les traitements oraux et des priorités de croissance externe mais il ne faut pas s'attendre à des annonces qui vont complètement changer la donne", prévient MS.

"Après cet événement, peu de catalyseurs se profilent à l'horizon", indique la banque.

"Pour relancer vraiment la machine, il faudra probablement miser sur des opérations de fusions-acquisitions (M&A) d'envergure", ajoute Morgan.

L'établissement dit ainsi prévoir une croissance des ventes et du résultat d'exploitation (Ebit) de 2% à 3% pour Novo en 2027, une estimation globalement en ligne avec le consensus, puis une moyenne de 4% sur la période 2027-2030, contre 7% pour l'Ebit au niveau du secteur pharmaceutique européen.

Des perspectives insuffisantes, de son point de vue, pour un titre qui se négocie actuellement sur la base d'un PER de 12,5x pour 2027, soit une prime par rapport aux autres groupes pharmaceutiques mondiaux également confrontés à des expirations de brevets, comme Sanofi (8x) ou GSK (10x).

Le titre recule de 14% cette année.