Novo Nordisk obtient l'approbation des États-Unis pour sa pilule amaigrissante

La Food and Drug Administration américaine a approuvé lundi la pilule amaigrissante de Novo Nordisk NOVOb.CO , donnant au fabricant danois une longueur d'avance dans la course à la commercialisation d'un médicament oral puissant pour perdre des kilos, alors qu'il cherche à regagner le terrain perdu sur son rival Eli Lilly LLY.N .

La pilule contient 25 milligrammes de semaglutide, le même ingrédient actif que le Wegovy et l'Ozempic injectables, et sera vendue sous la marque Wegovy. Novo vend déjà un semaglutide oral pour le diabète de type 2, le Rybelsus.

L'autorisation de mise sur le marché pourrait contribuer à relancer Novo après une année difficile marquée par une chute des actions, des avertissements sur les bénéfices et un ralentissement des ventes de son produit injectable Wegovy, en raison de la forte concurrence de Lilly et de la pression exercée par les préparations magistrales.

Une étude de 64 semaines a montré que les participants qui prenaient 25 mg de semaglutide par voie orale une fois par jour perdaient en moyenne 16,6 % de leur poids corporel, contre 2,7 % pour ceux qui prenaient un placebo.

La pilule a été approuvée pour la gestion du poids chronique chez les adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et d'au moins un problème de santé connexe, ce qui élargit le groupe de patients potentiels à un moment où les assureurs, les employeurs et les gouvernements luttent contre l'explosion des coûts des soins de santé liés à l'obésité.

Cela pourrait ouvrir la porte à des dizaines de millions de patients inexploités sur un marché mondial qui, selon les prévisions, devrait valoir quelque 150 milliards de dollars par an d'ici à la prochaine décennie.