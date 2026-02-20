Novo Nordisk nomme Jan van de Winkel et Ramona Sequeira au conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte dans le paragraphe 2 et des détails sur les candidats dans les paragraphes 3 et 4)

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré vendredi qu'il nommerait Jan van de Winkel et Ramona Sequeira à son conseil d'administration, les premiers ajouts depuis un remaniement au sein du fabricant danois de médicaments contre l'obésité l'année dernière.

Novo Nordisk et son actionnaire majoritaire, la Fondation Novo Nordisk, ont remplacé en 2025 le directeur général du fabricant de médicaments et remanié le conseil d'administration, en nommant Lars Rebien Sorensen , qui préside également la Fondation, au poste de président du conseil d'administration , ce qui lui confère un double rôle très important.

Jan van de Winkel, cofondateur et directeur général de Genmab GMAB.CO , a été proposé à l'élection lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 26 mars, a indiqué le fabricant de Wegovy dans un communiqué.

Ramona Sequeira a agi en tant que présidente de la division du portefeuille mondial de Takeda Pharmaceutical Company Limited

4502.T de 2022 à 2025, a déclaré Novo Nordisk.