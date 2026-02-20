Temps froid dans l'arrondissement de Brooklyn de la ville de New York

L'économie américaine a connu un ralentissement ‌beaucoup plus fort que prévu au quatrième trimestre, en raison notamment des perturbations causées par le "shutdown" ​de l'administration fédérale à l'automne dernier et de la modération des dépenses de consommation, selon une estimation publiée vendredi par le département du Commerce.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de 1,4% ​sur la période allant d'octobre à fin décembre, contre une progression de 4,4% au troisième trimestre.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient ​une croissance de 3,0% sur un an au quatrième ⁠trimestre.

Le Bureau du budget du Congrès (CBO) a estimé que la fermeture de l'administration, qui ‌a duré un record de 43 jours, entraînerait une baisse de 1,5 point de pourcentage du PIB au quatrième trimestre, en raison de la diminution des services ​fournis par les fonctionnaires fédéraux, ‌de la réduction des dépenses en biens et services et d'une réduction ⁠temporaire des prestations du programme d'aide alimentaire supplémentaire (SNAP).

Si le CBO prévoit que la majeure partie de la perte de production sera finalement récupérée, entre 7 et 14 milliards de dollars ne le ⁠seront pas.

"Le shutdown a ‌coûté aux États-Unis au moins deux points de PIB. C'est pourquoi ils recommencent, ⁠à plus petite échelle. Pas de shutdown ! Et aussi, BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊT", a déclare le ‌président américain Donald Trump sur ses réseaux sociaux avant la publication du rapport par ⁠le département du Commerce.

Le rapport, retardé lui-même par le "shutdown", montre une ⁠expansion économique sans création d'emplois ‌ainsi qu'une économie en "forme de K", dans laquelle les ménages à revenus élevés se portent bien ​tandis que les consommateurs plus vulnérables sont en ‌difficulté en raison de l'inflation élevée liées aux droits de douane et de la stagnation de la croissance des salaires.

Ce ​ralentissement intervient toutefois après deux trimestres consécutifs de forte croissance, et les économistes s'attendent à ce que les réductions d'impôts et les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) stimulent l'économie américaine cette année.

Les ⁠contrats à terme sur les indices de la Bourse de New York ont amplifié leur baisse après la publication des données sur le PIB et sur l'inflation PCE, qui a augmenté plus que prévu en décembre. Ils indiquent une ouverture en recul de 0,23% pour le Dow Jones, de 0,34% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,51% pour le Nasdaq.

(Reportage Lucia Mutikani, version française Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)