 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 221,83
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo Nordisk met en avant ses avancées dans la MASH
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 15:41

Novo Nordisk annonce la présentation de 11 communications au congrès annuel de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), à Washington. Les travaux portent principalement sur le profil clinique du Wegovy (sémaglutide 2,4 mg) dans la stéato-hépatite associée à une dysfonction métabolique (MASH), en lien avec la perte de poids et la diversité des populations étudiées.

Les analyses évaluent les effets du sémaglutide selon le stade d'évolution de la maladie. Martin Holst Lange, directeur scientifique et vice-président exécutif R&D, souligne que ces données illustrent l'engagement du groupe à améliorer la prise en charge des maladies métaboliques chroniques.

Les présentations comprendront aussi des études de vie réelle sur les tests non invasifs et des travaux sur les liens entre MASH, diabète de type 2 et complications cardiovasculaires. Ces recherches confirment la position de Novo Nordisk comme acteur clé de la compréhension et du traitement de la MASH.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank