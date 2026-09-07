Novo Nordisk marque un point dans l'obésité infantile

Le laboratoire danois consolide son hégémonie sur le marché des traitements anti-obésité. L'entreprise a publié aujourd'hui les résultats positifs de son essai de phase III, STEP Young, évaluant le Semaglutide en injection hebdomadaire chez les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans. Cette avancée clinique ouvre la voie à une extension majeure de son marché cible dans la prise en charge précoce des troubles métaboliques.

L'essai a atteint son critère d'évaluation principal : au bout de 68 semaines de traitement associant Semaglutide et suivi du mode de vie, 40,4% des enfants ne répondaient plus aux critères d'obésité, contre 0% dans le groupe placebo. La performance est particulièrement notable alors que plus de 85% de la cohorte initiale présentait une obésité sévère (classe II ou III). Aucun nouveau signal d'infaillibilité ou d'impact négatif sur la croissance et le développement pubertaire n'a été observé.

Pour le groupe pharmaceutique, le potentiel économique de cette indication est considérable. Le marché mondial de l'obésité pédiatrique, porté par une hausse constante du nombre de cas, estimé à 228 millions d'enfants et adolescents d'ici 2040, souffrait jusqu'ici d'une absence d'options thérapeutiques homologuées.

Cette nouvelle indication permet au groupe de sécuriser la croissance de sa franchise phare à long terme en captant les patients à un stade précoce.

Les résultats détaillés de l'étude seront présentés au congrès scientifique ObesityWeek 2026, prévu mi-novembre à Washington.