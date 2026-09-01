Novo Nordisk lance son comprimé amaigrissant Wegovy en Allemagne

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Novo Nordisk NOVOb.CO a lancé son comprimé Wegovy en Allemagne, a déclaré mardi un porte-parole du laboratoire danois, alors que les investisseurs s’intéressent de près à ce traitement amaigrissant par voie orale dans un contexte de concurrence croissante avec son concurrent américain Eli Lilly LLY.N .

Novo a été le premier à introduire sur le marché américain Wegovy, une injection amaigrissante à base de GLP-1 très efficace, mais l’entreprise subit désormais une forte pression pour regagner le terrain perdu face au Zepbound de Lilly, sur un marché dont les analystes estiment qu’il dépassera les 100 milliards de dollars par an d’ici 2030.

* L’Allemagne, marché européen clé pour le lancement de médicaments innovants et premier marché pharmaceutique de l’Union européenne, est le premier pays de l’Union à 27 membres où Novo a lancé le comprimé Wegovy.

* Le comprimé a été lancé plus tôt cette année aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.

* Les prix du comprimé Wegovy varieront en fonction du dosage et seront comparables à ceux du stylo Wegovy, dont les prix de vente en pharmacie oscillent actuellement entre 170 et 280 €, a déclaré un porte-parole de Novo à Reuters.

* Le comprimé amaigrissant Foundayo de Lilly a été lancé au Royaume-Uni fin août et fait actuellement l’objet d’un examen réglementaire sur plus de 40 marchés; l’entreprise prévoit un déploiement sur tous les principaux marchés en 2027.

* Le comprimé Wegovy de Novo contient du sémaglutide, le même principe actif que celui utilisé dans ses médicaments injectables à succès: Wegovy, destiné à la perte de poids, et Ozempic, destiné au traitement du diabète.

* En mai, le comprimé de Novo a obtenu une recommandation favorable de l’Agence européenne des médicaments, suivie en juillet par le feu vert de la Commission européenne, autorisant ainsi sa commercialisation dans toute l’UE.

* Doustdar, de Novo, a déclaré en août, lors de la publication des résultats du deuxième trimestre de Novo, que la société estimait que le comprimé Wegovy avait conquis 90 % du marché des traitements oraux contre l’obésité, malgré la concurrence du produit de Lilly.

* Le Foundayo de Lilly a pris de l’ampleur aux États-Unis depuis son autorisation et son lancement en avril, mais reste encore à la traîne par rapport au comprimé Wegovy.

* Les comprimés pourraient représenter plus d’un tiers de l’utilisation du GLP-1 d’ici 2030, a déclaré Novo en janvier.

* La société doit tenir sa journée des marchés financiers le 21 septembre.