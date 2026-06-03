Novo Nordisk lance le Wegovy oral aux Emirats arabes unis

Le laboratoire danois a annoncé le lancement de sa pilule Wegovy aux Emirats arabes unis, ce qui en fait le premier pays en dehors des Etats-Unis à disposer de ce traitement contre l'obésité.

Pour Novo Nordisk, il s'agit d'une étape importante dans son ambition d'élargir l'accès aux traitements innovants contre l'obésité et de diversifier les options thérapeutiques pour les personnes concernées à travers le monde.

Il s'agit de la premier thérapie orale par agoniste des récepteurs du GLP-1 (glucagon-like peptide-1) approuvée pour la gestion du poids. Cette approbation s'appuie sur le programme d'essais cliniques OASIS 4. Dans cette étude, le sémaglutide oral à 25mg prix une fois par jour a démontré une perte de poids moyenne d'environ 17% lorsque le traitement était correctement suivi par des participants adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et présentant une ou plusieurs comorbidités.