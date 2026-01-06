Novo Nordisk lance la version orale du Wegovy aux États-Unis, le titre grimpe
Novo Nordisk a officialisé le lancement aux États-Unis du comprimé Wegovy, la première option orale à base d'agoniste des récepteurs du GLP-1 (Glucagon-like peptide-1) approuvée par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) pour la gestion du poids sur le long terme.
Cette innovation constitue une étape décisive pour élargir le choix des patients et faciliter l'accès aux traitements de l'obésité validés cliniquement.
Parallèlement à cette introduction, le groupe déploie une version étendue de son programme NovoCare, un dispositif d'accompagnement visant à orienter les utilisateurs vers des prestataires de soins reconnus et à clarifier les options de prise en charge financière.
En proposant un format oral pour un produit déjà éprouvé sous forme injectable, Novo Nordisk entend consolider sa position de leader tout en répondant à la demande croissante pour des solutions thérapeutiques moins contraignantes.
Le prix initial de Wegovy est de 149 $ par mois, et les doses intermédiaires seront également proposées à ce prix jusqu'à mi-avril 2026.
"Grâce à un prix attractif susceptible d'éliminer les contrefaçons proposées par les pharmacies de préparation magistrale, Novo entend consolider son avantage concurrentiel face à Eli Lilly (dont le comprimé Orforglipron devrait également être commercialisé dans les prochains mois)", réagit ce matin Abhishek Raval, chargé du dossier chez AlphaValue.
Selon lui, les pilules représentent la nouvelle frontière dans le domaine de la perte de poids, et une adoption encourageante du Wegovy oral pourrait marquer le début d'un redressement pour Novo Nordisk, dont la valeur actionnariale s'est considérablement érodée au cours des 18 derniers mois.
Le titre Novo Nordisk a gagné plus de 5% hier à New York, soit déjà plus de 8% depuis le début de l'année.
