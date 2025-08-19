Novo Nordisk: l'Ozempic approuvé dans l'insuffisance rénale au Canada
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 14:27
Novo Nordisk a annoncé mardi que les autorités canadiennes avaient approuvé l'utilisation d'Ozempic afin de réduire le risque d'insuffisance rénale chez les adultes atteints de diabète de type 2.
Le laboratoire danois précise que le sémaglutide en injection devient ainsi le premier et seul traitement à prise hebdomadaire indiqué pour les patients adultes atteints de diabète de type 2 en vue d'améliorer la maîtrise de la glycémie et de réduire le risque de réduction durable du débit de filtration glomérulaire estimée (DFGe), l'insuffisance rénale terminale et le décès d'origine cardiovasculaire chez les adultes atteints de diabète de type 2 (DT2) et de maladie rénale chronique (MRC).
La maladie rénale chronique touche entre 30% et 50% des personnes atteintes de diabète de type 2 (DT2) et est associée à un risque beaucoup plus élevé de maladie cardiovasculaire et de mortalité.
De récents essais cliniques ont cependant démontré que l'ajout du sémaglutide aux traitements de référence permettait de réduire le risque de progression de l'insuffisance rénale et de décès liés aux maladies cardiovasculaires ou d'une perte de la fonction rénale au fil du temps.
Dans le cadre de l'études, le sémaglutide à 1 mg a atteint une réduction de 24 % du risque d'évolution de l'insuffisance rénale et de mortalité d'origines cardiovasculaire et rénale par rapport au placebo, indique Novo Nordisk dans un communiqué.
